onepoint Palkat

onepoint:n palkka vaihtelee $25,099 kokonaiskorvauksena vuodessa Datatieteilijä -tehtävässä alemman pään mukaan $51,761 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä onepoint. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $47.6K

Backend-ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
$25.1K
Liikkeenjohdon konsultti
$48.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tuotepäällikkö
$51.8K
Myynti
$50.3K
Ratkaisuarkkitehti
$47.7K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä onepoint on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $51,761. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä onepoint ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $47,982.

