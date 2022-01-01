Yrityshakemisto
Omnicell
Omnicell Palkat

Omnicell:n palkkaväli vaihtelee $48,108:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $278,600:aan Tietotekniikan asiantuntija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Omnicell. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $135K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $48.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$108K

Tietotekniikan asiantuntija
$279K
Konetekniikan insinööri
$79.6K
Tuotesuunnittelija
$145K
Rekrytoija
$122K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$203K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Omnicell:ssa on Tietotekniikan asiantuntija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $278,600. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Omnicell:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $128,700.

