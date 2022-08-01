Yrityshakemisto
Omega Healthcare
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Omega Healthcare Palkat

Omega Healthcare:n palkkaväli vaihtelee $2,229:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Henkilöstöhallinto :lle alaosassa $16,535:aan Graafinen suunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Omega Healthcare. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Asiakaspalvelu
$2.3K
Graafinen suunnittelija
$16.5K
Henkilöstöhallinto
$2.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Omega Healthcare:ssa on Graafinen suunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $16,535. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Omega Healthcare:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $2,270.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Omega Healthcare:lle

Liittyvät yritykset

  • Microsoft
  • Coinbase
  • SoFi
  • Apple
  • Intuit
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit