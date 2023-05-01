Yrityshakemisto
OM1
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

OM1 Palkat

OM1:n palkkaväli vaihtelee $140,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $172,860:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä OM1. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $140K
Datatieteilijä
$168K
Ohjelmajohtaja
$168K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$173K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Най-високоплатената роля, докладвана в OM1, е Ohjelmistokehityksen päällikkö at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $172,860. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в OM1, е $168,199.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja OM1:lle

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Flipkart
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit