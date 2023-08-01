Yrityshakemisto
Olympus
Olympus Palkat

Olympus:n palkkaväli vaihtelee $54,150:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Laitteistoinsinööri :lle alaosassa $188,438:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Olympus. Viimeksi päivitetty: 8/11/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $130K
Kirjanpitäjä
$72.4K
Biomediciinan insinööri
$99.5K

Dataanalyytikko
$104K
Laitteistoinsinööri
$54.2K
Markkinointi
$180K
Konetekniikan insinööri
$97.5K
Tuotesuunnittelija
$188K
Tuotevastaava
$93.6K
Myynti
$157K
UKK

The highest paying role reported at Olympus is Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,438. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Olympus is $101,696.

Muut resurssit