Olam
Olam Palkat

Olam:n palkka vaihtelee $24,460 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $179,100 Projektipäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Olam. Viimeksi päivitetty: 9/17/2025

$160K

Kirjanpitäjä
$24.5K
Automaatioinsinööri
$101K
Investointipankkiiri
$120K

Projektipäällikkö
$179K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Olam on Projektipäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $179,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Olam ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,389.

