Nuro Sivustoluotettavuusinsinööri Palkat

Sivustoluotettavuusinsinööri mediaanikorvaus in United States Nuro:ssa on yhteensä $264K per year. Katso Nuro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nuro
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$264K
Taso
L4
Peruspalkka
$150K
Stock (/yr)
$93.8K
Bonus
$20.5K
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nuro?
Nuro logo

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Nuro-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Sivustoluotettavuusinsinööri roolille yrityksessä Nuro in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $332,070. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nuro Sivustoluotettavuusinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $302,084.

