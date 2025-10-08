Backend-ohjelmistoinsinööri korvaus in United States Nuro:ssa vaihtelee $139K per year L3 -tasolta $404K per year L5 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $374K. Katso Nuro:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet ()
Bonus
L3
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Nuro-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)