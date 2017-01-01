Yritysluettelo
NPCI
NPCI Palkat

NPCI:n palkka vaihtelee $9,353 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $18,085 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NPCI. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $9.4K
Datatieteilijä
$13.3K
Tuotepäällikkö
$18.1K
Projektipäällikkö
$12.2K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NPCI on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $18,085. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NPCI ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $12,731.

