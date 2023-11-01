Yritysluettelo
Novibet
Novibet Palkat

Novibet:n palkka vaihtelee $19,591 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $32,604 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Novibet. Viimeksi päivitetty: 11/28/2025

Tuotesuunnittelija
$19.6K
Ohjelmistosuunnittelija
$32.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Novibet on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $32,604. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Novibet ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $26,098.

Muut resurssit

