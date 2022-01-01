Yritysluettelo
Novartis
Novartis Palkat

Novartis:n palkka vaihtelee $2,460 kokonaiskorvauksena vuodessa Kirjanpitäjä -tehtävässä alemman pään mukaan $540,000 Liiketoimintakehitys -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Novartis. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Data-asiantuntija
Median $150K
Data-analyytikko
Median $10.1K
Ohjelmistoinsinööri
Median $125K

Data-tieteen päällikkö
Median $31.5K
Liiketoimintakehitys
Median $540K
Ratkaisuarkkitehti
Median $79.4K
Koneinsinööri
Median $100K
Kirjanpitäjä
$2.5K
Hallinnollinen assistentti
$14.7K
Biolääketieteen insinööri
$229K
Liiketoimintaoperaatiot
$24.4K
Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$269K
Liiketoiminta-analyytikko
$75.3K
Asiakaspalvelu
$79.6K
Talousanalyytikko
$122K
Henkilöstöhallinto
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Liikkeenjohdon konsultti
$281K
Markkinointioperaatiot
$26.8K
Tuotesuunnittelupäällikkö
$64.3K
Tuotepäällikkö
$94.7K
Ohjelmapäällikkö
$125K
Projektipäällikkö
$24.9K
Myynti
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$163K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Novartis on Liiketoimintakehitys vuosittaisella kokonaiskorvauksella $540,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Novartis ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $97,354.

