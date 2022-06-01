Novant Health Palkat

Novant Health:n palkka vaihtelee $44,845 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $148,852 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Novant Health . Viimeksi päivitetty: 10/23/2025