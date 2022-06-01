Yritysluettelo
Novant Health
Novant Health Palkat

Novant Health:n palkka vaihtelee $44,845 kokonaiskorvauksena vuodessa Information Technologist (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $148,852 Data-asiantuntija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Novant Health. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Asiakaspalvelu
$46.4K
Data-asiantuntija
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Novant Health on Data-asiantuntija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $148,852. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Novant Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $46,365.

