Yritysluettelo
Nova Credit
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Nova Credit Palkat

Nova Credit:n palkka vaihtelee $110,550 kokonaiskorvauksena vuodessa Rekrytoija -tehtävässä alemman pään mukaan $174,125 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Nova Credit. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ohjelmistoinsinööri
Median $135K
Data-asiantuntija
$113K
Juridiikka
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Markkinointi
$156K
Tuotepäällikkö
$174K
Rekrytoija
$111K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Nova Credit on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $174,125. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nova Credit ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $138,784.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Nova Credit ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit