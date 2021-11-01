NOV Palkat

Yritysluettelo
NOV:n palkka vaihtelee $50,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Asiakaspalveluoperaatiot -tehtävässä alemman pään mukaan $208,035 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NOV. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Data-asiantuntija
Median $82.5K
Ohjelmistoinsinööri
Median $94.5K
Ratkaisuarkkitehti
Median $149K

Liiketoimintakehitys
$191K
Asiakaspalveluoperaatiot
$50.3K
Data-tieteen päällikkö
$208K
Tuotesuunnittelija
$109K
Tuotepäällikkö
$136K
Projektipäällikkö
$96.9K
Myynti-insinööri
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NOV on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $208,035. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NOV ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $109,450.

