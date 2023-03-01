Yritysluettelo
Notable Health
Notable Health Palkat

Notable Health:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $280,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Notable Health. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $280K
Data-analyytikko
$109K

Markkinointi
$171K
Tuotepäällikkö
$151K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Notable Health on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $280,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Notable Health ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $150,750.

