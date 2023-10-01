Yritysluettelo
NOS
NOS Palkat

NOS:n palkka vaihtelee $23,736 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $58,309 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NOS. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Data-analyytikko
$23.7K
Tuotepäällikkö
$49.3K
Projektipäällikkö
$28.2K

Myynti-insinööri
$30.5K
Ohjelmistoinsinööri
$58.3K
Ratkaisuarkkitehti
$55.8K
Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NOS on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $58,309. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NOS ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $39,899.

Muut resurssit