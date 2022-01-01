NortonLifeLock Palkat

Yritysluettelo
NortonLifeLock:n palkka vaihtelee $21,883 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $273,360 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan.

Ohjelmistoinsinööri
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotepäällikkö
Median $200K
Liiketoiminta-analyytikko
$157K

Liiketoimintakehitys
$159K
Asiakaspalvelu
$194K
Data-tieteen päällikkö
$233K
Data-asiantuntija
$71.8K
Talousanalyytikko
$141K
Markkinointi
$189K
Markkinointioperaatiot
$85.4K
Tuotesuunnittelija
Median $109K
Ohjelmapäällikkö
$273K
Projektipäällikkö
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$152K
Ratkaisuarkkitehti
$239K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$209K
Ansaintaaikataulu

30%

V 1

30%

V 2

40%

V 3

Osaketyyppi
RSU

NortonLifeLock-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 30% ansaitsee 1st-V (30.00% vuosittain)

  • 30% ansaitsee 2nd-V (30.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 3rd-V (40.00% vuosittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NortonLifeLock on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $273,360. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NortonLifeLock ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $154,087.

