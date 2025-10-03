Yritysluettelo
Northrop Grumman
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Laitteistoinsinööri
  • T4

Laitteistoinsinööri Taso

T4

Tasot yrityksessä Northrop Grumman

Vertaa tasoja
  1. T1Associate Hardware Engineer
  2. T2Hardware Engineer
  3. T3Principal Hardware Engineer
    4. Näytä 3 Lisää tasoja
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$157,250
Peruspalkka
$155,643
Osakeanti ()
$0
Bonus
$1,607

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Viimeisimmät palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Onko sinulla kysymys? Kysy yhteisöltä.

Vieraile Levels.fyi-yhteisössä keskustellaksesi eri yritysten työntekijöiden kanssa, saadaksesi uraneuvoja ja paljon muuta.

Vieraile nyt!

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Northrop Grumman ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Honeywell
  • Leidos
  • Perficient
  • KBR
  • Oliver Wyman
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit