Northern Trust Palkat

Northern Trust:n palkka vaihtelee $46,672 kokonaiskorvauksena vuodessa Tietotekniikan asiantuntija (IT) -tehtävässä alemman pään mukaan $255,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Northern Trust. Viimeksi päivitetty: 9/9/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $148K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
Median $78K
Tuotepäällikkö
Median $110K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
Median $46.7K
Ratkaisuarkkitehti
Median $238K
Talousanalyytikko
Median $123K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $255K
Kirjanpitäjä
$107K
Hallinnollinen assistentti
$63.7K
Asiakaspalvelu
$79.6K
Data-analyytikko
$81.4K
Data-asiantuntija
$94.5K
Henkilöstöhallinto
$86.2K
Investointipankkiiri
$86.2K
Tuotesuunnittelija
$139K
Rekrytoija
$131K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$109K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$240K
