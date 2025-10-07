Yritysluettelo
Nord Security
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Backend-ohjelmistoinsinööri

Nord Security Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat

Backend-ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Germany Nord Security:ssa on yhteensä €87.5K per year. Katso Nord Security:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nord Security
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Yhteensä vuodessa
€87.5K
Taso
Senior
Peruspalkka
€87.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nord Security?

€142K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Nord Security in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €95,251. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nord Security Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €86,093.

