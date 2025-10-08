Yritysluettelo
Noon Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Dubai Area

Backend-ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Greater Dubai Area Noon:ssa on yhteensä AED 276K per year. Katso Noon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Yhteensä vuodessa
AED 276K
Taso
SDE 2
Peruspalkka
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Noon?

AED 588K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Noon in Greater Dubai Area on vuosittainen kokonaiskorvaus AED 408,034. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Noon Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in Greater Dubai Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on AED 300,073.

