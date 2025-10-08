Yritysluettelo
Noon
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Backend-ohjelmistoinsinööri

  • Egypt

Noon Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Egypt

Backend-ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Egypt Noon:ssa on yhteensä EGP 1.25M per year. Katso Noon:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/8/2025

Mediaanipalkka
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Yhteensä vuodessa
EGP 1.25M
Taso
L1
Peruspalkka
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Noon?

EGP 7.92M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Noon in Egypt on vuosittainen kokonaiskorvaus EGP 1,251,828. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Noon Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in Egypt ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on EGP 1,246,946.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Noon ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit