Nineleaps
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Nineleaps Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko mediaanikorvaus in India Nineleaps:ssa on yhteensä ₹892K per year. Katso Nineleaps:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹892K
Taso
-
Peruspalkka
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nineleaps?

₹13.95M

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Nineleaps in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹1,554,706. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nineleaps Data-analyytikko roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹892,236.

