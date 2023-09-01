Yritysluettelo
nineDots.io
nineDots.io Palkat

nineDots.io:n mediaaripalkka on $12,516 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä nineDots.io. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$12.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä nineDots.io on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $12,516. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä nineDots.io ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $12,516.

Muut resurssit

