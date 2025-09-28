Yritysluettelo
NimbleRx
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

NimbleRx Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States NimbleRx:ssa on yhteensä $130K per year. Katso NimbleRx:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
NimbleRx
Software Engineer
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$130K
Taso
-
Peruspalkka
$100K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä NimbleRx?

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

NimbleRx in United States में Ohjelmistoinsinööri के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $215,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
NimbleRx में Ohjelmistoinsinööri भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $122,000 है।

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle NimbleRx ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • Databricks
  • PayPal
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit