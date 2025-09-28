Yritysluettelo
Nile
Nile Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in United States Nile:ssa on yhteensä $285K per year. Katso Nile:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nile
Member of Technical Staff
San Jose, CA
Yhteensä vuodessa
$285K
Taso
L6
Peruspalkka
$250K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nile?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Nile in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $480,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nile Ohjelmistoinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $280,000.

Muut resurssit