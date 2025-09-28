Yritysluettelo
Nikola Motor
Nikola Motor Koneinsinööri Palkat

Koneinsinööri mediaanikorvaus in United States Nikola Motor:ssa on yhteensä $140K per year. Katso Nikola Motor:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Yhteensä vuodessa
$140K
Taso
Senior
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nikola Motor?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Koneinsinööri roolille yrityksessä Nikola Motor in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $185,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nikola Motor Koneinsinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $140,000.

Muut resurssit