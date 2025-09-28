Yritysluettelo
Nihilent
Nihilent Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India Nihilent:ssa on yhteensä ₹416K per year. Katso Nihilent:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nihilent
System Analyst
Pune, MH, India
Yhteensä vuodessa
₹416K
Taso
L3
Peruspalkka
₹364K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹52K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nihilent?

₹13.95M

LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
UKK

The highest paying salary package reported for a Ohjelmistoinsinööri at Nihilent in India sits at a yearly total compensation of ₹491,989. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nihilent for the Ohjelmistoinsinööri role in India is ₹369,118.

Muut resurssit