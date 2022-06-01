Yritysluettelo
NielsenIQ Palkat

NielsenIQ:n palkka vaihtelee $15,060 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $393,838 Myynti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NielsenIQ. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $15.1K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Datatieteilijä
Median $132K
Tuotepäällikkö
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ratkaisuarkkitehti
Median $24.3K
Liiketoiminnan kehittäminen
$95.8K
Asiakaspalvelu
$24.4K
Asiakasmenestys
$72.8K
Data-analyytikko
$21.8K
Datatieteen päällikkö
$154K
Tietoteknologi (IT)
$101K
Liikkeenjohdon konsultti
$97.5K
Markkinointi
$75.3K
Tuotesuunnittelija
$147K
Ohjelmapäällikkö
$56.6K
Projektipäällikkö
$101K
Myynti
$394K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$52K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$152K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$56.9K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NielsenIQ on Myynti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $393,838. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NielsenIQ ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $95,787.

Muut resurssit

