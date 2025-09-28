Yritysluettelo
Cybersecurity Analyst mediaanikorvaus Nielsen:ssa on yhteensä $119K per year. Katso Nielsen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Yhteensä vuodessa
$119K
Taso
-
Peruspalkka
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille yrityksessä Nielsen on vuosittainen kokonaiskorvaus $130,661. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nielsen jobFamilies.Cybersecurity Analyst roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $114,400.

