Data-asiantuntija korvaus in United States Nielsen:ssa vaihtelee $111K per year Data Scientist -tasolta $122K per year Senior Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $115K. Katso Nielsen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
