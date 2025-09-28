Yritysluettelo
Nielsen
Nielsen Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija korvaus in United States Nielsen:ssa vaihtelee $111K per year Data Scientist -tasolta $122K per year Senior Data Scientist -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $115K. Katso Nielsen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nielsen?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Nielsen in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $165,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nielsen Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $112,000.

