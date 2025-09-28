Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Nielsen:ssa on yhteensä $93.5K per year Business Analyst -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $65.5K. Katso Nielsen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***