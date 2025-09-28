Yritysluettelo
Nielsen
Nielsen Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Nielsen:ssa on yhteensä $93.5K per year Business Analyst -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $65.5K. Katso Nielsen:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst
$93.5K
$93.5K
$0
$0
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Nielsen in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $137,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nielsen Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,500.

