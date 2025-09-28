Yritysluettelo
Myynti-insinööri mediaanikorvaus in Canada NICE:ssa on yhteensä CA$144K per year. Katso NICE:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$144K
Taso
L2
Peruspalkka
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$32.8K
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä NICE?

CA$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä NICE in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$149,669. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NICE Myynti-insinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$143,793.

