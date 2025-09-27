Yritysluettelo
nference
Ohjelmistoinsinööri korvaus in India nference:ssa vaihtelee ₹2.18M per year Software Engineer -tasolta ₹5.55M per year Staff Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in India on yhteensä ₹2.94M.

Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer
(Lähtötaso)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Palkkoja ei löytynyt
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä nference?

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

UKK

Muut resurssit