Yritysluettelo
nference
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

nference Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in India nference:ssa on yhteensä ₹4.06M per year. Katso nference:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yhteensä vuodessa
₹4.06M
Taso
Senior
Peruspalkka
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
0 Vuotta
Vuotta kokemusta
7 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä nference?

₹13.95M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä nference in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,427,304. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä nference Data-asiantuntija roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,064,259.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle nference ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • EdCast
  • Socialbakers
  • Blue Canyon Technologies
  • Arcesium
  • Zoho
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit