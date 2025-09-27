Ohjelmistoinsinööri korvaus in United States NextRoll:ssa vaihtelee $155K per year EIC2 -tasolta $190K per year EIC3 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $180K. Katso NextRoll:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
