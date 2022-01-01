Yritysluettelo
NEXT Trucking
NEXT Trucking Palkat

NEXT Trucking:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $180,000 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä NEXT Trucking. Viimeksi päivitetty: 9/9/2025

$160K

Tuotepäällikkö
Median $180K
Liiketoiminta-analyytikko
$101K
Tuotesuunnittelija
$162K

Ohjelmistoinsinööri
$164K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä NEXT Trucking on Tuotepäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $180,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NEXT Trucking ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $162,938.

