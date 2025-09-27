Yritysluettelo
Next Insurance
Next Insurance Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Israel Next Insurance:ssa on yhteensä ₪592K per year. Katso Next Insurance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Next Insurance
Software Engineering Manager
Kfar saba, HM, Israel
Yhteensä vuodessa
₪592K
Taso
M2
Peruspalkka
₪592K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
14 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Next Insurance?

₪562K

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Next Insurance-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Didžiausias atlyginimų paketas Ohjelmistokehityspäällikkö pozicijai Next Insurance in Israel siekia metinę bendrą kompensaciją ₪785,791. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Next Insurance Ohjelmistokehityspäällikkö pozicijai in Israel yra ₪591,835.

