Next Insurance
Next Insurance Ohjelmistoinsinööri Palkat

Ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Israel Next Insurance:ssa on yhteensä ₪366K per year. Katso Next Insurance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪366K
Taso
lc 2
Peruspalkka
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
4 Vuotta
Vuotta kokemusta
4 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Next Insurance?

₪562K

Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Next Insurance-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä Next Insurance in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪425,547. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Next Insurance Ohjelmistoinsinööri roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪369,637.

Muut resurssit