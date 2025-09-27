Yritysluettelo
Next Insurance
Next Insurance Myynti Palkat

Myynti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Next Insurance:ssa vaihtelee $139K ja $190K per year välillä. Katso Next Insurance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$150K - $178K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$139K$150K$178K$190K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Next Insurance-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Next Insurance in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $189,750. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Next Insurance Myynti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $138,600.

