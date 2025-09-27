Yritysluettelo
Next Insurance
Next Insurance Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States Next Insurance:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Next Insurance:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Next Insurance
Data Scientist
Palo Alto, CA
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
IC3
Peruspalkka
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
0-1 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Next Insurance?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Next Insurance-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Next Insurance in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $258,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Next Insurance Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $200,000.

