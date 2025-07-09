Yritysluettelo
Newgen Software
Newgen Software Palkat

Newgen Software:n palkka vaihtelee $8,425 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $30,571 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Newgen Software. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $12.6K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Liiketoiminta-analyytikko
$16K
Data-asiantuntija
$13.8K

Tuotesuunnittelija
$8.4K
Tuotepäällikkö
$30.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Newgen Software on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $30,571. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Newgen Software ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $13,824.

