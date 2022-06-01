Newfold Digital Palkat

Newfold Digital:n palkka vaihtelee $19,127 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $171,353 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Newfold Digital . Viimeksi päivitetty: 9/16/2025