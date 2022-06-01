Yritysluettelo
Newfold Digital Palkat

Newfold Digital:n palkka vaihtelee $19,127 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $171,353 Ratkaisuarkkitehti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Newfold Digital. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $19.1K

Backend-ohjelmistoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $50.8K
Data-analyytikko
$83.3K

Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$109K
Tuotepäällikkö
$55.9K
Projektipäällikkö
$53.8K
Myynti
$63.7K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$132K
Ratkaisuarkkitehti
$171K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Newfold Digital on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $171,353. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Newfold Digital ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $63,700.

Muut resurssit