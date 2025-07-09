Yritysluettelo
New Jersey Institute of Technology
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

New Jersey Institute of Technology Palkat

New Jersey Institute of Technology:n palkka vaihtelee $31,044 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $135,320 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä New Jersey Institute of Technology. Viimeksi päivitetty: 9/16/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ohjelmistoinsinööri
Median $83.2K
Hallinnollinen assistentti
$31K
Data-analyytikko
$42.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ohjelmapäällikkö
$135K
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä New Jersey Institute of Technology on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $135,320. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä New Jersey Institute of Technology ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $62,816.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle New Jersey Institute of Technology ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Google
  • Tesla
  • Lyft
  • Facebook
  • Coinbase
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit