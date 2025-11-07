Yritysluettelo
Netskope
Ohjelmistosuunnittelija Taso

Software Engineer 3

Tasot yrityksessä Netskope

  1. Software Engineer 1MTS 1
  2. Software Engineer 2MTS 2
  3. Software Engineer 3MTS 3
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$176,000
Peruspalkka
$153,000
Osakeanti ()
$12,500
Bonus
$10,500
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Muut resurssit