Nepal Telecom
Nepal Telecom Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Nepal Nepal Telecom:ssa vaihtelee NPR 1.28M ja NPR 1.75M per year välillä. Katso Nepal Telecom:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$9.9K - $11.7K
Nepal
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$9.1K$9.9K$11.7K$12.4K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Nepal Telecom?

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Nepal Telecom in Nepal on vuosittainen kokonaiskorvaus NPR 1,749,652. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Nepal Telecom Ohjelmistosuunnittelija roolille in Nepal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NPR 1,278,007.

Muut resurssit

