NeoXam
NeoXam Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus NeoXam:ssa vaihtelee SGD 51.5K ja SGD 73.1K per year välillä. Katso NeoXam:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$45.3K - $53.6K
Singapore
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä NeoXam?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä NeoXam on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 73,121. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä NeoXam Myynti-insinööri roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 51,503.

Muut resurssit

