Neo4j Ratkaisuarkkitehti Palkat

Ratkaisuarkkitehti keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Neo4j:ssa vaihtelee $178K ja $249K per year välillä. Katso Neo4j:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$194K - $234K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$178K$194K$234K$249K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Neo4j?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ratkaisuarkkitehti roolille yrityksessä Neo4j in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $249,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neo4j Ratkaisuarkkitehti roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $178,450.

