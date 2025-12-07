Yritysluettelo
Neo4j
Neo4j Myynti-insinööri Palkat

Myynti-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Neo4j:ssa vaihtelee $199K ja $278K per year välillä. Katso Neo4j:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$216K - $262K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$199K$216K$262K$278K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Neo4j?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Neo4j in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $278,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neo4j Myynti-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $199,200.

