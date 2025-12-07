Yritysluettelo
Neo4j
Neo4j Rekrytoija Palkat

Rekrytoija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Sweden Neo4j:ssa vaihtelee SEK 626K ja SEK 888K per year välillä. Katso Neo4j:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$74.6K - $88.4K
Sweden
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$65.7K$74.6K$88.4K$93.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Neo4j?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Neo4j in Sweden on vuosittainen kokonaiskorvaus SEK 888,081. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Neo4j Rekrytoija roolille in Sweden ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SEK 625,518.

